La NBA avrà dei protocolli piuttosto stringenti per i giocatori che non saranno vaccinati. Oltre a questo, se saranno costretti a saltare delle partite per le leggi locali, come ad esempio Kyrie Irving, essi non verranno pagati per quegli incontri. Ma c’è una punizione ancor più severa, stabilita dalla legge canadese e comunicata nelle scorse ore alla NBA. I giocatori non vaccinati delle squadre che saranno in trasferta a Toronto saranno severamente puniti se violeranno la quarantena obbligatoria. Non potranno lasciare l’hotel se non per le attività di squadra come allenamenti e partite, pena una multa fino a 750.000 dollari oppure addirittura fino a 6 mesi di reclusione in carcere.

Sources: NBA players were informed unvaccinated players who breach quarantine in Toronto face criminal offense. Unvaccinated players only able to leave hotel for team activities. Per Canada’s Quarantine Act, violations could lead to up to 6 months in prison and/or $750K in fines. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 7, 2021

Una punizione severissima per quei giocatori NBA a Toronto che proverebbero altrimenti a “sgattaiolare” fuori dall’hotel, mettendo a rischio la vita altrui. I giocatori sono l’unica figura di ogni franchigia ad avere ancora la libertà di scelta, tutti gli altri (allenatori, staff delle arene, eccetera) si sono vaccinati obbligatoriamente.