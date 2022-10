I giocatori più bassi della NBA 2022-2023

La NBA è una lega nota per la sua fisicità. La maggior parte dei giocatori appaiono come dei super-uomini con doti fisiche inarrivabili per gran parte dei comuni mortali, tralasciando le caratteristiche tecniche.

Ci sono però alcuni atleti dotati di mezzi fisici “normali” che riescono comunque a competere ai massimi livelli. Nella stagione appena iniziata non ci sono, nei roster di partenza, giocatori più bassi di 1,80 m. Sono tre i playmaker di 180 centimetri a dividersi lo “scettro” di giocatori più bassi della lega, poi una serie di colleghi di 183 cm.

Ecco la lista dei giocatori più bassi nella NBA 2022-23.

Jordan McLaughlin (Minnesota Timberwolves) – 1,80 m

David Stockton (Indiana Pacers) – 1,80 m

McKinley Wright IV (Dallas Mavericks) – 1,80 m

Jose Alvarado (New Orleans Pelicans) – 1,83 m

Trevor Hudgins (Houston Rockets) – 1,83 m

Carlik Jones (Chicago Bulls) – 1,83 m

Tyus Jones (Memphis Grizzlies) – 1,83 m

Kyle Lowry (Miami Heat) – 1,83 m

Isaiah Miller (Portland Trail Blazers) – 1,83 m

Patty Mills (Brooklyn Nets) – 1,83 m

Davion Mitchell (Sacramento Kings) – 1,83 m

Chris Paul (Phoenix Suns) – 1,83 m

Ish Smith (Denver Nuggets) – 1,83 m

Kemba Walker (Detroit Pistons) – 1,83 m