I GM NBA sono arrabbiati con i Dallas Mavericks

Il recente acquisto di Luka Doncic da parte dei Los Angeles Lakers continua a far discutere l’intera NBA. La superstar slovena, ceduta dai Dallas Mavericks, ha generato non solo entusiasmo tra i tifosi gialloviola, ma anche una profonda frustrazione tra le squadre rivali, convinte di non aver avuto un’opportunità equa per presentare le proprie offerte. I GM dell’NBA sono veramente arrabbiati per non aver potuto fare un’offerta ai Dallas Mavericks.

Il malcontento delle squadre NBA

Secondo The Athletic, diversi dirigenti NBA si sono detti delusi dal modo in cui Nico Harrison, general manager dei Mavericks, ha gestito la trattativa. In particolare, lamentano il fatto che Harrison abbia negoziato esclusivamente con i Lakers, senza esplorare realmente le offerte di altre franchigie che avrebbero potuto mettere sul tavolo proposte più allettanti.

“Dopo la conclusione dello scambio, alcuni executive hanno espresso privatamente il loro disappunto, sostenendo che avrebbero potuto battere l’offerta dei Lakers, che peraltro non includeva nemmeno tutti i migliori asset di Los Angeles”.

Sebbene Harrison abbia preso contatti con almeno un’altra squadra per un possibile scambio di Doncic con un’altra stella, fonti vicine alla lega riferiscono che i Lakers siano stati l’unico team con cui ha trattato seriamente.

Un’operazione sotto traccia

La decisione di mantenere la trattativa riservata sembra essere stata dettata dal timore di creare un ambiente tossico all’interno dei Mavericks, nel caso in cui il trasferimento non fosse andato in porto. Inoltre, Dallas era già insoddisfatta della condizione fisica di Doncic, un elemento che avrebbe pesato sulla decisione di cederlo.

Un altro fattore cruciale riguarda il contratto del fuoriclasse sloveno: il 25enne avrebbe potuto firmare un supermax da 345 milioni di dollari con i Mavericks quest’estate, ma secondo quanto riportato, la franchigia non aveva intenzione di offrirgli quel tipo di estensione.

Un affare epocale per i Lakers

L’arrivo di Luka Doncic ai Lakers rappresenta un colpo di mercato storico, destinato a cambiare gli equilibri della Western Conference. Con la coppia LeBron James – Doncic, Los Angeles punta con decisione al titolo NBA, cercando di sfruttare al massimo la finestra di opportunità dell’attuale roster.

D’altro canto, i Mavericks dovranno dimostrare che la scelta di privarsi di un talento generazionale sia stata la mossa giusta per il loro futuro. Tuttavia, la gestione della trattativa ha lasciato più di un dubbio tra i dirigenti delle altre squadre, che ora guardano con crescente sospetto al modus operandi di Dallas.

Conclusioni

L’affare Doncic-Lakers è destinato a rimanere nella storia della NBA, non solo per il valore del giocatore coinvolto, ma anche per le polemiche che ha scatenato tra i GM NBA per la mancata opportunità di fare un’offerta ai Dallas Mavericks. Resta da vedere se questa mossa darà i suoi frutti per Los Angeles o se altre squadre riusciranno a trovare un modo per contrastare la nuova superpotenza gialloviola.