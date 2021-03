I Golden State Warriors hanno richiamato Nico Mannion dalla G-League

Nico Mannion torna in NBA, almeno per il momento. Dopo un mese circa a Orlando, nella “bolla” della G-League con i Santa Cruz Warriors, il playmaker azzurro e il suo compagno Jordan Poole sono infatti stati richiamati da Golden State in vista della prossima partita contro Portland, per la quale saranno entrambi disponibili fatte salvo complicazioni relative ai tamponi.

Mannion nell’ultimo periodo in G-League stava facendosi valere, realizzando rispettivamente 25 e 27 punti nelle ultime due uscite. Nelle scorse ore il prodotto di Arizona aveva anche parlato molto positivamente dell’esperienza nella Lega di sviluppo dopo aver passato dicembre e gennaio quasi esclusivamente in panchina negli Warriors. Il ritorno di Mannion e Poole potrebbe far presagire qualche mossa di mercato da parte di Golden State, forse il taglio di Brad Wanamaker di cui si era parlato nelle scorse settimane visto lo scarso rendimento dell’ex Celtics.

The Warriors have recalled guard Jordan Poole and transferred Two-Way guard Nico Mannion to Golden State from the team’s G League affiliate, the Santa Cruz Warriors: pic.twitter.com/h2HVmH7MRB — Warriors PR (@WarriorsPR) March 2, 2021

