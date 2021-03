I Golden State Warriors sono interessati a Victor Oladipo

Victor Oladipo sarà uno dei nomi più “caldi” in vista della trade deadline del 25 marzo: la guardia ha da poco rifiutato una proposta di rinnovo biennale da parte degli Houston Rockets ed è in scadenza in estate, con la franchigia texana indirizzata verso il tanking avrebbe molto senso una sua cessione in queste settimane. Tra le squadre interessate, secondo Kevin O’Connor di The Ringer, ci sarebbero anche i Golden State Warriors.

Da una parte Houston non potrà chiedere troppo in cambio, visto il contratto in scadenza di Oladipo, dall’altra nemmeno gli Warriors potranno offrire granché: difficile che mettano sul piatto Andrew Wiggins o Kelly Oubre Jr, mentre le uniche scelte al Draft che possono scambiare sono quella di quest’anno di Minnesota oppure, a seconda della protezione, quella del 2026 o del 2027.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.