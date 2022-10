Altra notte e altra vittoria per gli Utah Jazz contro i New Orleans Pelicans, imbattuti prima dell’incredibilmente brutto canestro della vittoria di Kelly Olynyk a pochi secondi dal termine. Purtroppo Simone Fontecchio continua a giocare pochissimo con la canotta dei Jazz.

L’italiano questa volta almeno si è svestito per entrare in campo ma la sua permanenza sul parquet è durata solamente 9 secondi. Quasi un’umiliazione. La situazione è abbastanza sconfortante ma, d’altronde, la squadra ha trovato subito il proprio equilibrio e nel proprio assetto – per il momento – non c’è spazio per Fontecchio nei Jazz.

L’unico modo per provare a rosicchiare qualche minuto in più in campo è mettersi in mostra in allenamento. Sappiamo però che non è semplice perché in NBA si gioca tanto e ci si allena poco. Spesso si sfruttano spezzoni di partite per fare dei “test” che in allenamento non si ha il tempo di fare.

Stiamo a vedere se nelle prossime settimane la sua situazione migliorerà. Ricordiamo che lui ha firmato un biennale garantito con la franchigia di Salt Lake City, perciò ha tutto il tempo del mondo per dimostrare di essere pronto per questo livello.

