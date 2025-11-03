I Lakers battono Miami con una tripla doppia di Doncic ma Fontecchio continua a far bene

I Los Angeles Lakers proseguono il loro ottimo momento di forma battendo i Miami Heat per 130-120 alla Crypto.com Arena. Dopo il successo contro i Grizzlies nella Emirates Cup 2025, la squadra di JJ Redick trova un’altra prova convincente, nonostante le numerose assenze — tra cui LeBron James, DeAndre Ayton e Gabe Vincent.

Protagonista assoluto Luka Dončić, autore di una tripla doppia da 29 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, capace di dettare i ritmi offensivi e di guidare i gialloviola nei momenti più delicati del match. Accanto a lui brilla Austin Reaves, che chiude con 26 punti e 11 assist, confermandosi uno dei leader tecnici e carismatici del gruppo.

Ottimo contributo anche da parte di Jake LaRavia (25 punti e 8 rimbalzi), Hachimura e Smart, mentre dalla panchina degli Heat si fa notare Simone Fontecchio, che con due triple importanti nel secondo quarto ha tenuto viva Miami nel momento di maggiore difficoltà. L’azzurro chiude la sua prova con 9 punti, mostrando ancora una volta precisione dall’arco e crescente fiducia nel sistema di gioco di Erik Spoelstra.

Per gli Heat, oltre ai 31 punti di Jaime Jaquez Jr., si registrano le buone prove di Bam Adebayo (17 punti e 8 rimbalzi), Pelle Larson (17 punti e 6 assist) e Andrew Wiggins (15 punti e 9 rimbalzi), ma la squadra della Florida ha pagato la scarsa tenuta difensiva e la difficoltà nel contenere la transizione offensiva dei Lakers.

Con questa vittoria i Los Angeles Lakers salgono a 5-2 di record stagionale, mostrando una crescita evidente in termini di chimica e fluidità offensiva. Miami, invece, scivola a 3-5, e dovrà ritrovare equilibrio per risalire la classifica della Eastern Conference.

