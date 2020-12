I Lakers hanno dato un anello di campione NBA 2020 anche a Magic Johnson

Qualche giorno fa, in occasione della prima partita stagionale, i giocatori dei Los Angeles Lakers hanno ricevuto gli anelli per la vittoria del titolo NBA 2020. Gioielli ancora più speciali del solito, visto il costo e i tanti “easter egg” al loro interno, molti dei quali dedicati a Kobe Bryant.

Oltre ai giocatori e allo staff di Frank Vogel, un anello lo ha ricevuto nelle scorse ore anche Magic Johnson. La leggenda giallo-viola da un paio d’anni non riveste più alcuna carica per i Lakers, dopo essersi dimesso da presidente, ma nonostante ciò la franchigia ha voluto fargli questo regalo per via di una promessa fatta in passato da LeBron James, che proprio Johnson aveva portato ad LA nell’estate 2018. Oltre a Magic, ancora molto legato ai Lakers e alla loro proprietaria Jeanie Buss, ha ricevuto l’anello anche sua moglie Cookie.

“Cookie ed io siamo felicissimi di aver ricevuto i nostri anelli! Grazie a Jeanie Buss, ai giocatori dei Lakers e specialmente a LeBron James, che mi disse che avrebbe portato un titolo alla franchigia. Questo è il mio 11° anello!” ha scritto Johnson su Twitter.

Cookie and I are so blessed to receive our championship rings! Thank you to Laker owner @JeanieBuss, the Laker players and especially @KingJames because he told me he was going to bring a championship to Laker Nation. This is my 11th NBA Championship ring! pic.twitter.com/R5n7foBPuR

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) December 26, 2020