I Lakers hanno sbagliato a bloccare la trade di Mark Williams?

I Los Angeles Lakers avevano inizialmente acquisito il centro dei Charlotte Hornets, Mark Williams, in uno scambio prima della trade deadline del 6 febbraio. Tuttavia, l’affare è stato successivamente annullato dopo che il 23enne non ha superato le visite mediche imposte dalla franchigia californiana.

Dopo la cancellazione della trade, gli Hornets hanno avviato un confronto con la NBA per contestare la valutazione dei Lakers, ritenendo che Williams fosse in grado di giocare senza problemi. Secondo quanto riportato da Jeff Schwartz di Excel Sports Management a Shams Charania di ESPN, i Lakers potrebbero aver commesso un errore di valutazione.

Il Commento dell’Agente di Williams

“Dopo aver consultato diversi medici riconosciuti a livello nazionale, il sentimento prevalente è che i Los Angeles Lakers non avrebbero dovuto bocciare Mark Williams durante le visite mediche,” ha dichiarato Schwartz. “Mark era pronto e in grado di giocare per loro e avrebbe dovuto avere questa opportunità”.

Prima della trade, il General Manager dei Lakers, Rob Pelinka, aveva dato il via libera all’affare senza sollevare preoccupazioni. Lo scambio avrebbe portato Williams a Los Angeles, mentre Charlotte avrebbe ricevuto Dalton Knecht, Cam Reddish e alcune scelte future al draft.

Williams sorprendentemente escluso

Anche lo stesso Mark Williams è rimasto sorpreso dalla decisione dei Lakers:

“Non pensavo di aver fallito le visite mediche. Non mi è nemmeno passato per la testa. La sera in cui sono stato scambiato, ho giocato tantissimi minuti. Non pensavo che fosse possibile in nessun modo.”

Williams ha disputato 24 partite in questa stagione, registrando una media di 15.3 punti, 9.6 rimbalzi, 2.5 assist e 1.1 stoppate a partita.

L’intera situazione solleva interrogativi sulla gestione della trade da parte dei Lakers e se ci potrebbero essere conseguenze per la franchigia in seguito alle contestazioni avanzate dagli Hornets.