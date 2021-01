I Lakers hanno stabilito un nuovo record di franchigia dopo la super vittoria contro i Thunder

Dopo aver dominato gli Oklahoma City Thunder, i Los Angeles Lakers hanno ottenuto la loro settima vittoria consecutiva in trasferta in questo inizio di stagione, che è un nuovo record di franchigia.

I Lakers ora hanno il miglior record 10-3 dell’NBA, incluso 7-0 in trasferta. La loro striscia è iniziata il 30 dicembre con la vittoria per 121 a 107 sui San Antonio Spurs. Hanno anche battuto gli Spurs nella partita successiva all’AT & T Center.

