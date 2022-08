I Lakers hanno trovato il modo di convincere Brooklyn per Irving?

I Los Angeles Lakers non hanno nascosto il fatto di aver dato la caccia a Kyrie Irving in questa offseason. Una seconda avventura con LeBron James potrebbe essere esattamente ciò di cui entrambe le parti hanno bisogno a questo punto, poiché i Lakers hanno affrontato una certa incertezza.

Tuttavia, i rumors precedenti sull’interesse di Kyrie Irving da parte dei Lakers indicavano che erano disposti a cedere solo una scelta del primo turno e non entrambe le scelte rimanenti previste per il 2027 e il 2029. Ma ora sembra che L.A. abbia iniziato ad ammorbidire la propria posizione, con l’insider di ESPN Adrian Wojnarowski che racconta che i Purple and Gold sarebbero adesso disposti a cedere entrambe le scelte se ciò significasse per loro arrivare a Kyrie Irving e, inoltre, liberarsi di Russell Westbrook.

Woj is now reporting that the Lakers are in fact willing to include both picks in a Kyrie trade but NOT for Hield/Turner. Jovan Buha stated the other week that he believes it may be trending in that direction. 👀 pic.twitter.com/P7hk11rjTv

— Richard Staple, BSN, RN🇯🇲 (@RichStapless) August 18, 2022