I Lakers invieranno un allenatore alla Slovenia per seguire da vicino Luka Doncic

Ad agosto e settembre Luka Doncic scenderà in campo con un po’ di anticipo rispetto a tanti colleghi, visto che indosserà la maglia della sua Slovenia ad EuroBasket 2025. Nelle scorse ore la star dei Los Angeles Lakers ha confermato la propria presenza in una competizione che la Slovenia ha vinto nel 2017 proprio grazie a lui.

In queste settimane Doncic è in Europa, nei giorni scorsi era stato in tribuna a una partita casalinga del Real Madrid, e nel frattempo si sta allenando duramente, tanto che molti hanno già notato un dimagrimento. Obiettivo dei Lakers è infatti avere un Doncic tirato a lucido per l’autunno e il resto della stagione 2025-26, dopo che proprio i problemi di forma fisica sono stati alla base della scelta dei Mavericks di cederlo lo scorso febbraio.

Per seguire da vicino Luka Doncic anche in estate, i Lakers “presteranno” un membro del coaching staff di JJ Redick alla Slovenia, come riportato da Matej Erjavec su Ekipa. Il prezzo da pagare per avere la disponibilità del giocatore, che da regolamento NBA potrà allenarsi con la sua Nazionale per un massimo di un mese consecutivo. Il nome dell’allenatore che si unirà alla Slovenia non è ancora stato rivelato.