I Lakers puntano a un coach che potrebbe convincere Lillard a unirsi a loro

I Los Angeles Lakers stanno ancora facendo una ricerca approfondita per il loro prossimo allenatore, con una serie di nomi diversi sul loro radar tra cui Quin Snyder, Doc Rivers, Mark Jackson e altri. I Lakers stanno guardando anche l’ex head coach di Damian Lillard e dei Portland Trail Blazers. La franchigia ha appena avuto un colloquio con Terry Stotts, che ha portato Portland a otto stagioni consecutive nei playoff prima di essere licenziato la scorsa offseason, come riportato da Adrian Wojnarowski:

The Lakers interviewed former Portland Trail Blazers coach Terry Stotts for the franchise’s coaching job this week, sources tell ESPN. Stotts made the playoffs in eight straight seasons with Blazers, including two trips to conference semifinals and a berth in conference finals.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 7, 2022