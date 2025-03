I Lakers puntano al super team: LeBron, Doncic e Durant insieme?

I Los Angeles Lakers stanno preparando il terreno per una delle mosse più ambiziose della prossima offseason: formare un Big Three da sogno con LeBron James, Luka Doncic e Kevin Durant. Secondo quanto riportato da Hoops Wire, la franchigia californiana è tra le principali candidate a tentare un assalto per KD, insieme a San Antonio Spurs, Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves, Houston Rockets e Miami Heat.

Durant sul mercato? Il segnale di Windhorst

Prima della trade deadline del 6 febbraio, squadre come Heat, Timberwolves e Golden State Warriors avevano mostrato interesse per Durant, ma ogni trattativa è naufragata dopo che il giocatore aveva dichiarato di non voler lasciare i Phoenix Suns. Ora, però, la situazione è cambiata. Secondo l’insider Brian Windhorst di ESPN, un’operazione in estate è molto probabile: “Lo scambieranno, e lui lo sa”, ha dichiarato.

KD, 36 anni, ha ancora un anno di contratto a 54,7 milioni di dollari per la prossima stagione. Nonostante le sue ottime prestazioni individuali (26.9 punti, 6.0 rimbalzi e 4.2 assist in 49 partite), i Suns stanno deludendo con un record di 29-33, attualmente 11° posto a Ovest, a rischio esclusione dai Play-In.

I Lakers possono permettersi KD?

Los Angeles, attualmente seconda a Ovest con un record di 39-21, punta in alto, ma l’acquisizione di Durant non sarà semplice. Con nessuno spazio salariale disponibile, la franchigia dovrà ideare una trade convincente. Una possibile offerta potrebbe includere Austin Reaves, Dalton Knecht, Cam Reddish, una prima scelta 2031 e uno scambio di prima scelta 2030, ma potrebbe non essere sufficiente per convincere Phoenix.

Un trio stellare per il titolo

Se i Lakers riuscissero a completare il colpo, si ritroverebbero con un roster da titolo, riunendo LeBron e Durant, già compagni d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, con il talento unico di Luka Doncic. La strada per la trade è tutta in salita, ma se c’è una squadra pronta a sognare in grande, quella è sicuramente Los Angeles.