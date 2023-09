I Lakers punteranno su Trae Young prima della trade deadline? 👀

I Los Angeles Lakers avranno anche fatto dei miglioramenti in questa offseason, ma sembra che LeBron James e compagnia non siano soddisfatti. Sebbene un anno fa i Lakers siano arrivati a quattro partite dalle Finals NBA, secondo quanto riferito, sono ancora alla ricerca di un rinforzo nel ruolo di point guard, tra cui diversi giocatori di alto profilo.

Un nuovo rapporto di Jovan Buha di The Athletic fa luce su alcuni nomi specifici a cui Los Angeles è stata collegata, tra cui Trae Young.

“Secondo Buha, i Lakers hanno inseguito altre guardie stellari, tra cui Damian Lillard, Kyle Lowry e Kyrie Irving. Anche quest’estate, alcuni membri dell’organizzazione, tra cui James, erano ancora interessati a Irving, anche se alla fine il front office ha dato priorità alla continuità. Trae Young è da tempo nel mirino di Los Angeles e stanno continuando a monitorare la situazione in casa Atlanta Hawks”.

The Lakers have had Trae Young on their radar, per @jovanbuha

“The Lakers have pursued other star guards, including Damian Lillard, Kyle Lowry and Kyrie Irving. Even into this summer, there were some in the organization, including James, who still had an interest in pursuing… pic.twitter.com/5eRzbHQigl

— NBACentral (@TheDunkCentral) August 31, 2023