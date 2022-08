I Los Angeles Lakers hanno appena concluso uno scambio! Ma non uno che coinvolge Russell Westbrook. Secondo vari rapporti, i Lakers acquisiranno il veterano Patrick Beverley dagli Utah Jazz in cambio di Talen Horton-Tucker e Stanley Johnson. È un’insieme di scambi, perciò non verranno inserite scelte di futuro draft. Sono coinvolti solo questi 3 giocatori.

Lakers and Jazz are expected to finalize the deal on Thursday morning, delivering Beverley to LA after a brief stayover with Jazz. No picks involved in the deal, per sources. https://t.co/s4FjjrHu4q — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 25, 2022

THT + Johnson sembra molto per Beverley, almeno a prima vista. Certo, è possibile – e i fan dei Lakers sperano – che siano in lavorazione altre mosse, che forse coinvolgono Westbrook. I Lakers hanno liberato un posto in più nel roster – ora hanno due posti liberi – e un cap room potenzialmente cruciale per la prossima estate.

I Jazz sono stati spesso citati come plausibili acquirenti di Russ (per poi tagliarlo immediatamente) durante l‘off season poiché sembrano essere sull’orlo di uno rebuilding totale e stanno cercando di togliersi di dosso gli stipendi dei veterani. I Lakers cercano profondità e spaziatura, quindi la prospettiva di scambiare Westbrook (e, idealmente, zero scelte) con una combinazione di Beverley, Mike Conley Jr., Bojan Bogdanovic e/o Malik Beasley potrebbe aver senso. Stiamo a vedere se questa trade è davvero l’antipasto di quello che succederà nelle prossime settimane.

