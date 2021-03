I Lakers sono sul mercato per un centro anche per la delusione Marc Gasol

Per ora hanno confermato con un secondo decadale Damian Jones, ma non è un segreto che i Los Angeles Lakers siano alla ricerca di un centro che possa stabilmente rinforzare il roster già privo, per infortunio, di Anthony Davis. Secondo Sam Amick di The Athletic, la ricerca di un centro partirebbe dalla deludente esperienza di Marc Gasol in giallo-viola: lo spagnolo, arrivato la scorsa offseason in free agency, non starebbe rispettando le aspettative della squadra.

Se è vero che Gasol ha ormai 36 anni, le cifre di 4.8 punti e 4.1 rimbalzi a partita sono probabilmente troppo basse in ogni caso. I nomi fin qui accostati ai Lakers sono quelli di Andre Drummond (in caso di buyout) e DeMarcus Cousins, ai quali ora potrebbe aggiungersi quello di LaMarcus Aldridge, che ha virtualmente concluso la sua esperienza agli Spurs: anche in questo caso sarebbe una strada percorribile comunque solo se il giocatore si liberasse tramite buyout, per ora San Antonio sta cercando di cederlo via trade.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.