I Los Angeles Lakers dovrebbero recarsi alla Casa Bianca dopo l’addio di Donald Trump

Negli Stati Uniti è tradizione che la squadra vincitrice delle più importanti leghe sportive venga ricevuta dal presidente alla Casa Bianca.

Un’usanza che per quanto riguarda la NBA non si verifica dal 2016, vale a dire da quando è stato eletto Donald Trump. La gran parte dei cestisti si è sempre opposta alle idee del Tycoon e per questo nessuna franchigia si è mai recata da lui dopo aver vinto l’anello negli ultimi anni.

Adesso però i Los Angeles Lakers potrebbero restaurare la tradizione, come svelato da Chris Haynes di Yahoo! Sports.

Yahoo Sources: Los Angeles Lakers look to reconvene post-championship tradition of visiting White House this season after Joe Biden is sworn into office. https://t.co/pn5GaPL3AZ — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 7, 2021

È altamente probabile che nei prossimi mesi i gialloviola si recheranno alla Casa Bianca anche se non è ancora possibile pronosticare quando. Sicuramente dopo Marzo, visto che la NBA non ha ancora diramato il calendario della seconda parte di stagione e perciò non si sa quando LeBron James e compagni andranno in trasferta a Washington. Per quel momento, comunque, Donald Trump avrà lasciato la sua poltrona, visto che l’insediamento di Joe Biden avverrà il 20 Gennaio.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.