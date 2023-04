I Los Angeles Lakers firmano due giocatori per la post-season

I Los Angeles Lakers giocheranno la post-season, qualcosa di quasi insperabile fino a febbraio, per come stavano andando le cose. Oggi, nell’ultima giornata di stagione regolare, i giallo-viola sapranno se si qualificheranno direttamente ai Playoff oppure dovranno passare dal Play-in, probabilmente contro i New Orleans Pelicans. Come riportato da Dave McMenamin, oggi i Lakers firmeranno due giocatori in vista proprio della post-season, per allungare il roster: Shaq Harrison e Tristan Thompson.

The Lakers are signing two players today to add depth for the postseason, sources told ESPN. L.A. will sign guard Shaq Harrison, a defensive-minded point guard, and Tristan Thompson, a veteran center with playoff experience on LeBron James’ teams in Cleveland. Both players… — Dave McMenamin (@mcten) April 9, 2023

Harrison, guardia di quasi 30 anni, quest’anno ha giocato 5 partite in NBA con Portland, segnando 8.8 punti di media e smazzando 6.0 assist. Thompson è sicuramente più famoso, ha giocato con LeBron James a Cleveland vincendo il titolo nel 2016 e in questa stagione è sempre rimasto free agent, dopo che l’anno scorso aveva indossato le maglie di Sacramento, Boston e Chicago con 6.0 punti e 5.1 rimbalzi di media.

Davon Reed, 8 partite disputate con i Lakers ad 1.0 punti di media, verrà tagliato per liberare un posto nel roster.