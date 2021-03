I Los Angeles Lakers firmeranno Damian Jones con un secondo decadale

In attesa della mossa più pesante, che potrebbe essere la firma di uno tra Andre Drummond, DeMarcus Cousins e Hassan Whiteside, i Los Angeles Lakers confermano Damian Jones, arrivato poco più di una settimana fa con un contratto di 10 giorni. Il lungo, che era stato tagliato da Phoenix, firmerà un nuovo decadale.

In 3 partite disputate con i Lakers, di cui una in quintetto, Jones ha prodotto 4.0 punti e 1.7 rimbalzi di media in 10.3 minuti.

The Lakers intend to sign center Damian Jones to a second 10-day contract on Thursday, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 10, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.