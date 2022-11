Nonostante al momento abbiano uno dei peggiori record dell’intera NBA, i Los Angeles Lakers non si arrendono affatto e vogliono riabilitarsi in questa stagione, quindi occhio alla pista Terry Rozier III. Ci si aspetta che questa squadra faccia alcune mosse prima della trade deadline mentre cercano di circondare LeBron James con quante più armi possibile.

In questo momento, Terry Rozier degli Charlotte Hornets pare essere nel radar dei Lakers. Secondo un direttore generale anonimo della Eastern Conference, Los Angeles potrebbe essere in corsa per Rozier se gli Hornets decidessero di rifondare la loro squadra. Anche altri ragazzi come Gordon Hayward e Mason Plumlee potrebbero essere in movimento, ma è Rozier che sembra aver stuzzicato l’interesse dei Lakers:

“Rozier è un po’ difficile da spostare perché ha un contratto pesante ma ci sono delle possibilità che possa andare ai Lakers, se vogliono rinunciare ad alcune scelte”, ha detto il dirigente tramite Sean Devenney di heavy.com.

Stiamo a vedere se questa pista prenderà piede nel corso delle prossime settimane. Tantissimo dipende da quello che vorranno fare “da grandi” gli Charlotte Hornets. LaMelo Ball ha giocato pochissimo quest’anno a causa di vari infortuni e la squadra attualmente si trova al penultimo posto della Eastern Conference con 4 vittorie e ben 13 sconfitte in 17 match.

