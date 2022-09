I Los Angeles Lakers provano tanti free agent… E scoppia il caso Isaiah Thomas

Nel corso delle settimane che precedono la pre-season i Los Angeles Lakers starebbero visionando una serie di free agent.

La lista comprende diversi veterani alla ricerca di un’altra chance in NBA dopo esperienze non molto esaltanti. Finora hanno partecipato ai provini Jeremy Lamb (lo scorso anno a Sacramento), Miye Oni (in uscita da Utah), Armoni Brooks (ex Toronto), Sharife Cooper (nel 21-22 ad Atlanta) e Mychal Mulder (l’ultima stagione a Miami). Oltre a loro anche Dwayne Bacon che è reduce dall’EuroLega con Monaco e Panathinaikos e Shabazz Muhammad che ha girato Cina e Filippine dopo l’ultima esperienza NBA nel 2018.

Sources: Two-time All-Star Isaiah Thomas worked out for the Los Angeles Lakers along with several players, including Armoni Brooks, Sharife Cooper, Mychal Mulder, and others, @hoopshype has learned. https://t.co/v9g5JjWmJF — Michael Scotto (@MikeAScotto) September 17, 2022

Nell’elenco pubblicato da Michael Scotto figura anche Isaiah Thomas che però ha smentito categoricamente di essere mai stato visionato dai Lakers con la possibilità di indossare per la terza volta la maglia gialloviola.

No I didn’t workout for the lakers!!!! What SOURCE told you that?? Smh https://t.co/KY0mOZgY2j — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) September 17, 2022