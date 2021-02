I Los Angeles Lakers si sono allenati pochissimo in questa prima parte di stagione

Siamo giunti praticamente ad un terzo della stagione NBA 2020-21, una stagione ridotta da 82 a 72 partite a causa della partenza “ritardata” dal Covid-19. In un’annata normale le squadre si allenerebbero comunque poco visti i numerosi viaggi che li attendono e il calendario molto compatto: nelle condizioni attuali gli allenamenti sono invece quasi inesistenti.

Come riportato da Harrison Faigen, giornalista che segue i Los Angeles Lakers, la franchigia giallo-viola nelle prossime ore sosterrà appena il nono allenamento dall’inizio della stagione. LA ha giocato in totale 30 partite, vincendone 22, esordendo in stagione lo scorso 22 dicembre.

The Lakers are having their ninth practice of the season tomorrow. — NBA Insider Harrison Faigen (@hmfaigen) February 19, 2021

