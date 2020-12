I Los Angeles Lakers sono interessati a Trevor Ariza

Nelle scorse settimane Trevor Ariza è entrato nella storia NBA, non per una ragione positiva: cambiando 3 squadre in pochi giorni, il veterano è diventato il giocatore maggiormente scambiato nella storia. Ora Ariza è un membro degli Oklahoma City Thunder, ma potrebbe non rimanervi per tutta la stagione. Secondo Shams Charania, qualora venisse tagliato, i Los Angeles Lakers sarebbero molto interessati a firmarlo.

Ariza ha attualmente un contratto pesante, 12.8 milioni di dollari, in scadenza la prossima estate e potrebbe essere un’aggiunta importante alla panchina giallo-viola. Per ora comunque l’aspettativa è che, così come George Hill, inizierà la stagione ai Thunder. Ariza ha già vestito la maglia dei Lakers dal 2007 al 2009, vincendo un titolo.

