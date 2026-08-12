I Los Angeles Lakers sono stati ceduti di nuovo per una cifra record: saranno di Josh Kushner e Bob Iger

Solo un anno fa Mark Walter era diventato il nuovo proprietario dei Los Angeles Lakers, mettendo fine all’era della famiglia Buss. Walter, businessman già proprietario dei Los Angeles Dodgers, aveva pagato 10 miliardi per la franchigia, una cifra record. Oggi a sorpresa i Lakers sono stati ceduti nuovamente: da Mark Walter al duo formato da Josh Kushner e Bob Iger. In questo caso la cifra versata per la squadra di LA, tra i marchi sportivi più popolari di sempre, è di 12 miliardi di dollari, come riportato da ESPN.

I due nuovi acquirenti sono persone note ed erano in lizza per possedere la nuova franchigia a Las Vegas, che probabilmente verrà fondata nei prossimi anni. All’improvviso però Kushner e Iger hanno deciso di rivolgere le proprie attenzioni ai Lakers.

Kushner è un cognome che salta all’orecchio spesso di questi tempi: si tratta di Josh, fratello minore di Jared Kushner, potente uomo d’affari nonché genero di Donald Trump. Il nome di Jared Kushner è menzionato di frequente per il suo ruolo centrale nella politica estera americana, soprattutto in Medio Oriente in questi anni di conflitti e forti tensioni. Josh Kushner è invece fondatore di Thrive Capital Management, un fondo di investimenti, e co-fondatore della Oscar Health, una assicurazione sanitaria. In passato è stato azionista di minoranza dei Memphis Grizzlies e successivamente dei Miami Heat (azioni che dovrà vendere per acquistare i Lakers).

Bob Iger è l’ex CEO di Disney, ruolo ricoperto dal 2005 al 2020 e poi dal 2022 al 2026. Anche lui è una figura vicina, almeno lo è stato in passato, a Donald Trump: dopo aver partecipato alla campagna elettorale 2016 per Hillary Clinton, qualche mese più tardi l’elezione di Trump era entrato nel suo Advisor Council uscendone però dopo pochi mesi. I suoi rapporti con l’attuale presidente USA rimangono comunque nebulosi: qualcuno ricorderà la sospensione di Jimmy Kimmel dalla ABC (TV di proprietà di The Walt Disney Company) l’anno scorso, decisione presa proprio da Iger su pressione di Trump.