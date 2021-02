I Los Angeles Lakers tagliano (di nuovo) Quinn Cook

Secondo taglio nel giro di 6 mesi per Quinn Cook da parte dei Los Angeles Lakers, anche se questo sembrerebbe essere definitivo. La point guard era stata rilasciata in offseason, salvo poi essere ri-firmata pochi giorni più tardi.

Cook ha giocato solo 16 partite in questo inizio di stagione, schierato per 3.9 minuti di media. In carriera ha vinto due anelli: uno con i Lakers l’anno scorso e uno a Golden State come backup di Steph Curry. Secondo Shams Charania, sul giocatore ci sarà l’interesse di diverse squadre non appena diventerà free agent.

The Los Angeles Lakers are waiving guard Quinn Cook, sources tell @TheAthletic @Stadium. Teams are expected to express interest in Cook, who has served as a reliable guard and locker room voice for two title teams in LA and Golden State.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 23, 2021