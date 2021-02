I Magic perdono anche Cole Anthony fino a dopo l’All Star Break

Un altro infortunio mediamente grave per gli Orlando Magic, che dopo Jonathan Isaac e Markelle Fultz, out per il resto della stagione, ora hanno perso anche Cole Anthony per qualche settimana. Il rookie, 16° chiamata all’ultimo Draft, ha riportato una frattura ad una costola e starà fuori fin dopo l’All Star Break previsto per l’inizio di marzo.

Anthony era diventato titolare dopo l’infortunio di Fultz e nella sua prima stagione in NBA stava mantenendo 11.0 punti di media. Ennesimo stop per i Magic che attualmente hanno in infermeria anche Evan Fournier e Aaron Gordon, praticamente 4/5 del quintetto titolare.

Magic’s Cole Anthony has a non-displaced fracture of his right first rib and will not return before the All-Star break, team says. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 16, 2021

