I Memphis Grizzlies hanno deciso di tagliare Mario Hezonja

Non inizierà nemmeno l’avventura di Mario Hezonja con i Memphis Grizzlies, dove era arrivato via trade da Portland nelle scorse settimane. Il croato, quinta chiamata assoluta al Draft 2015, è stato tagliato dalla franchigia e torna quindi free agent. Secondo Shams Charania, nei prossimi giorni saranno comunque diverse le squadre che si interesseranno ad Hezonja, che dovrebbe dunque restare in NBA.

Il giocatore nella scorsa stagione ai Blazers aveva mantenuto 4.8 punti e 3.5 rimbalzi di media.

The Memphis Grizzlies are waiving forward Mario Hezonja, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Multiple teams are expected to express interest after training camp ends. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 11, 2020

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.