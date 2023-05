I Memphis Grizzlies hanno scaricato Dillon Brooks

Anche se mancano ancora un paio di mesi all’inizio della free agency, secondo The Athletic i Memphis Grizzlies avrebbero già informato Dillon Brooks, che sarà unrestricted free agent, che non gli faranno un’offerta di prolungamento. Il giocatore ha fatto parlare di sé per le sue provocazioni che hanno acceso la serie di Playoff contro i Lakers, serie che i Grizzlies hanno perso. Secondo alcune voci, l’organizzazione pensa che l’atteggiamento spavaldo di Brooks abbia penalizzato Memphis durante la sfida contro i Lakers.

Brooks finora ha giocato solo con i Grizzlies, da quando nel 2017 fu scelto con la 45° chiamata assoluta al Draft. Nell’ultima stagione ha segnato 14.3 punti di media, numeri di molto inferiori all’annata precedente (18.4 punti di media nella RS 2021-22). Dillon Brooks sarà quindi free agent e cambierà certamente maglia in estate.