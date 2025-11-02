I Memphis Grizzlies non perdonano: Ja Morant sospeso

Ja Morant non è nuovo a sospensioni: gli è capitato già varie volte in carriera, la più famosa per l’aver mostrato armi da fuoco sui social. Ora è successo di nuovo, i Memphis Grizzlies hanno annunciato che il giocatore sarà sospeso per una partita a causa di “comportamenti dannosi per la squadra”. Il riferimento è ovviamente alle parole che Morant ha utilizzato nei confronti del coaching staff nel post-partita dell’ultima partita contro i Lakers. La star di Memphis salterà l’incontro con i Toronto Raptors.

