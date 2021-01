I Miami Heat continuano a monitorare le situazioni di James Harden e Bradley Beal

L’inizio della stagione 2020-2021 dei Miami Heat è stato a dir poco da dimenticare. Dopo la loro incredibile avventura all’interno della “bolla” NBA della scorsa stagione, che li ha visti arrivare fino alle NBA Finals, le cose non sono andate come avrebbero voluto in questa annata.

Il brutto inizio degli Heat li ha riportati alla conversazione sul possibile ribaltamento del banco per arrivare a uno tra James Harden o Bradley Beal.

Harden chiede da mesi una trade agli Houston Rockets e anche Beal è sulla stessa barca, soprattutto per come gli Washington Wizards hanno iniziato la loro stagione.

Secondo Kevin O’Connor di The Ringer, le fonti della lega hanno menzionato gli Heat come un possibile punto di atterraggio per entrambe le superstar. Tuttavia, un accordo sarebbe possibile solo se Miami fosse disposta a includere Tyler Herro nei colloqui commerciali.

