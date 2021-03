I Miami Heat pensano già al prossimo anno: nel mirino Spencer Dinwiddie

I Miami Heat valutano un colpo di mercato per la prossima stagione con il possibile ingaggio di Spencer Dinwiddie. La point guard ha subito un grave infortunio all’inizio del campionato e rientrerà direttamente per la prossima regular season, per questo motivo è stato di fatto messo sul mercato da Brooklyn.

I Nets, infatti, vorrebbero liberare un po’ di spazio salariale, eventualmente da reinvestire in un’altra pedina d’esperienza per puntellare il roster. Dinwiddie, dal canto suo, dovrebbe esercitare la player option da 12 milioni per la prossima stagione che potrebbe vederla protagonista in Florida. Bisognerà vedere se gli Heat riusciranno a mettere sul piatto qualche elemento ritenuto interessante da Brooklyn.

Fonte: SNY

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.