I Miami Heat spediscono subito Meyers Leonard a OKC: scambio con i Thunder

Seconda trade nel giro di una settimana per gli Oklahoma City Thunder: dopo quella con i Detroit Pistons, ne è stata conclusa un’altra con i Miami Heat. La franchigia della Florida, a pochi giorni dallo “scandalo” Meyers Leonard, cede il lungo a OKC insieme ad una scelta del secondo turno 2027 per ottenere in cambio Trevor Ariza.

Ariza, che già deteneva il record NBA per numero di scambi, viene quindi ceduto per l’ennesima volta dopo essere arrivato ai Thunder solo in estate. Il veterano guadagna 12.8 milioni di dollari all’anno ma è in scadenza in estate. Diverso il discorso di Leonard, che oltre ai recenti problemi comportamentali è anche out per il resto della stagione a causa di un infortunio alla spalla: il suo contratto scadrà nel 2022 ma il prossimo anno sarà una Team Option da 10.1 milioni di dollari che difficilmente i Thunder sfrutteranno.

ESPN Sources: Oklahoma City is finalizing a trade to send Trevor Ariza to the Miami Heat for Meyers Leonard and a 2027 second-round pick. Leonard must still waive his no-trade clause because of the one-year Bird restriction on his deal, which he’s expected to do for Miami. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 17, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.