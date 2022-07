I migliori cinque europei nella storia della NBA secondo Paolo Banchero

Paolo Banchero ha concluso anzitempo la sua Summer League dopo due ottime partite con gli Orlando Magic.

La prima scelta assoluta dell’ultimo Draft, tramite i microfoni ufficiali della lega, ha indicato il miglior quintetto europeo della storia della NBA secondo lui.

Tony Parker

Luka Doncic

Giannis Antetokounmpo

Dirk Nowitzki

Nikola Jokic

Uno starting five relativamente recente, probabilmente frutto del fatto che Banchero, classe 2002, non ha mai visto giocare i vari Petrovic, Kukoc e Sabonis. Comunque sia un quintetto di tutto rispetto con ben tre giocatori ancora in attività, segno del fatto che la NBA è sempre più internazionale. Chissà che in futuro il giocatore italiano non possa togliere il posto a Nowtizki o Jokic.