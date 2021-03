I migliori giocatori NBA di ogni stato

Curiosa classifica stilata da The Athletic che ha scelto i due migliori giocatori NBA per ognuno degli stati compongono gli USA, aggiungendo anche Isole Vergini e Portorico.

Necessario specificare che ci si è basati non sul luogo di nascita ma in quello in cui ci si è formati cestisticamente, tenendo conto solamente della esperienza in NBA senza considerare quanto fallo al college o in Europa. In alcuni stati, quelli più grandi, la lista degli esclusi è veramente ricca, mentre in altri territori la scelta non era poi così ampia e in alcuni addirittura non c’è stato neanche un giocatore.

ALABAMA: 1 Charles Barkley – 2 Ben Wallace. Esclusioni eccellenti: DeMarcus Cousins, Robert Horry.

ALASKA: 1 Carlos Boozer – 2 Mario Chalmers. Esclusioni eccellenti: Trajan Langdon.

ARIZONA: 1 Sean Elliott – 2 Fat Lever. Eclusioni eccellenti: Mike Bibby, Richard Jefferson.

ARKANSAS: 1 Scottie Pippen – 2 Sideny Moncrief. Esclusi eccellenti: Joe Barry Carroll, Derek Fisher, Joe Johnson.

CALIFORNIA: 1 Bill Russell – 2 Jason Kidd. Esclusioni eccellenti: Paul George, James Harden, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Reggie Miller, Gary Payton, Paul Pierce, Klay Thompson, Kiki VanDeWeghe, Bill Walton, Russell Westbrook.

COLORADO: 1 Chauncey Billups, 2 Michael Ray Richardson.

CONNECTICUT: 1 Calvin Murphy, 2 Vin Baker. Esclusioni eccellenti: Marcus Camby, Andre Drummond, Rick Mahorn.

DELAWARE: 1 Donte DiVincenzo, 2 Terence Stansbury.

DISTRICT OF COLUMBIA: 1 Elgin Baylor, 2 Dave Bing.

FLORIDA: 1 Tracy McGrady, 2 Vince Carter. Esclusioni eccellenti: Otis Birdsong, Darryl Dawkins, Artis Gilmore.

GEORGIA: 1 Walt Frazier, 2 Dwight Howard. Esclusioni eccellenti: Dale Ellis, Horace Grant.

HAWAII: 1 Red Rocha.

IDAHO: 1 Steve Hayes, 2 Andy Toolson.

ILLINOIS: 1 George Mikan, 2 Isiah Thomas. Esclusioni eccellenti: Maurice Cheeks, Anthony Davis, Tim Hardaway, Derrick Rose, Jerry Sloan, Dwyane Wade.

INDIANA: 1 Larry Bird, 2 Oscar Robertson.

IOWA: 1 Harrison Barnes, 2 Kirk Hinrich. Esclusioni eccellenti: Kyle Korver, Raef LaFrentz, Doug McDermott.

KANSAS: 1 Lucius Allen, 2 Antoine Carr.

KENTUCKY: 1 Dave Cowens, 2 Wes Unfeld. Esclusioni eccellenti: Rajon Rondo.

LOUISIANA: 1 Karl Malone, 2 Bob Pettit. Esclusioni eccellenti: Joe Dumars, Robert Parish, Willis Reed.

MAINE: nessuno. Sono nati lì Duncan Robinson e Jeff Turner ma entrambi si sono trasferiti da piccoli.

MARYLAND: 1 Kevin Durant, 2 Carmelo Anthony. Esclusioni eccellenti: Sam Cassell, Steve Francis, Reggie Lewis.

MASSACHUSETTS: 1 Patrick Ewing, 2 Jimmy Walker.

MICHIGAN: 1 Magic Johnson, 2 George Gervin. Esclusioni eccellenti: Derrick Coleman, Draymond Green, Glen Rice, Chris Webber.

MINNESOTA: 1 Kevin McHale, 2 Vern Mikkelsen.

MISSISSIPPI: 1 Spencer Haywood, 2 Antonio McDyess. Esclusioni eccellenti: Mahmoud Abdul-Rauf, Al Jefferson.

MISSOURI: 1 Ed Macauley, Jo Jo White. Esclusioni eccellenti: Bradley Beal, Jayson Tatum.

MONTANA: 1 Larry Krystkowiak, 2 Ed Kalafat.

NEBRASKA: 1 Bob Boozer, 2 Ron Boone.

NEVADA: 1 Lionel Hollins, 2 Greg Anthony.

NEW HAMPSHIRE: 1 Matt Bonner, 2 Duncan Robinson.

NEW JERSEY: 1 Shaquille O’Neal, 2 Rick Barry. Esclusioni eccellenti: Kyrie Irving.

NEW MEXICO: 1 Bill Bridges, 2 Chick Halbert.

NEW YORK: 1 Kareem Abdul-Jabbar, 2 Julius Erving. Esclusioni eccellenti: Tiny Archibald, Bernard King, Bob Lanier, Chris Mullin.

NORTH CAROLINA: 1 Michael Jordan, 2 Stephen Curry. Esclusioni eccellenti: Bob McAdoo, Chris Paul, Dominique Wilkins, James Worthy.

NORTH DAKOTA: 1 Phil Jackson, 2 Glenn Hansen.

OHIO: 1 LeBron James, 2 John Havlicek.

OKLAHOMA: 1 Blake Griffin, 2 Mark Price. Esclusioni eccellenti: Trae Young.

OREGON: 1 Kevin Love, 2 AC Green. Esclusioni eccellenti: Danny Ainge.

PENNSYLVANIA: 1 Wilt Chamberlain, 2 Kobe Bryant. Esclusioni eccellenti: Kyle Lowry, Jameer Nelson, Rasheed Wallace.

RHODE ISLAND: 1 Ernie DiGregorio, 2 Marvin Barnes.

SOUTH CAROLINA: 1 Kevin Garnett, 2 Alex English. Esclusioni eccellenti: Ray Allen, Pete Maravich, Larry Nance, Jermaine O’Neal, Zion Williamson.

SOUTH DAKOTA: 1 Mike Miller, 2 Eric Piatkowski.

TENNESSEE: 1 Bailey Howell, 2 Penny Hardway.

TEXAS: 1 Clyde Drexler, 2 Chris Bosh. Esclusioni eccellenti: Rashard Lewis, Kenyon Martin, Dennis Rodman, Deron Williams.

UTAH: 1 Tom Chambers, 2 Shawn Bradley.

VERMONT: ci sarebbe Bruce Bowen ma in realtà è cresciuto principalmente a Boston.

VIRGINIA: 1 Moses Malone, 2 Allen Iverson. Esclusioni eccellenti: Grant Hill, Alonzo Mourning, David Robinson.

WASHINGTON: 1 John Stockton, 2 Brandon Roy. Esclusioni eccellenti: Jamal Crawford.

WEST VIRGINIA: 1 Jerry West, 2 Hal Greer. Esclusioni eccellenti: OJ Mayo, Jason Williams.

WISCONSIN: Latrell Sprewell, 2 Terry Porter. Esclusioni eccellenti: Caron Butler, Devin Harris, Wesley Matthews, Nick Van Exel.

WYOMING: 1 James Johnson, 2 Kenny Sailors.

PUERTO RICO: 1 JJ Barea, 2 Carlos Arroyo.

ISOLE VERGINI: 1 Tim Duncan, 2 Raja Bell.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.