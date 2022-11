I migliori travestimenti di Halloween 2022 fra i giocatori NBA

La festa di Halloween è molto sentita negli Stati Uniti. Per l’occasione i giocatori NBA sfoggiano spesso dei costumi memorabili in contesti privati, come feste o appuntamenti familiari, ma alcuni scelgono anche di presentarsi in maschera alle partite.

Anche quest’anno l’Halloween della NBA non ha deluso le aspettative. Ecco i costumi migliori.

Doppio travestimento per Jordan Clarkson: completo da Jack Skellington per presentarsi a Utah – Memphis, Edward Mani di Forbice per festeggiare con la compagna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @jordanclarksons

Notevole anche Reggie Jackson in versione Powerline da “A Goofy Movie”.

👻📸 Jordan Clarkson as Jack Skellington from ‘The Nightmare Before Christmas’ pic.twitter.com/NrdFb3hIwE — NBA (@NBA) November 1, 2022

Trae Young ha scelto Black Panther, supereroe Marvel.

Sempre in tema di supereroi: Grant Williams si è travestito da Batman, Malik Beasley invece ha optato per Superman, facendosi accompagnare negli spogliatoio dal figlio in versione Spiderman.

Who had the best Halloween costume? (Halloween 🧵👇) 👻📸 Malik Beasley and his son as Superman and Spiderman ❤️ pic.twitter.com/phQ6QweW6m — NBA (@NBA) November 1, 2022

Da segnalare la maschera da hockey brandizzata Louis Vuitton di Montrezl Harrell (penultima foto del post sotto).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NBA (@nba)

Poi la famiglia di Bradley Beal in versione Flinstone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kamiah Adams-Beal (@kamiahadams)

E quella di Damian Lillard ispirata a Toy Story.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kay’La (@kayla.lillard)

JaVale McGee e i suoi cari, invece, hanno preso spunto da Il Signore degli Anelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Javale Pierre {3X} McGee (@javalemcgee)

Originalissimo John Wall, travestito dal pizza-boy del film Blue Streak, interpretato da Martin Lawrence.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da johnwall (@johnwall)

In casa Toronto Raptors un party di squadra, nel quale ci sentiamo di segnalare Juancho Hernangomez in versione Matrix e il general manager Masai Ujiri, accompagnato dalla sua signora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Toronto Raptors (@raptors)