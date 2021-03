I Minnesota Timberwolves hanno due nomi di ali grandi sulla propria lista

Si intensificano i rumors in vista della trade deadline del prossimo 25 marzo: i Minnesota Timberwolves potrebbero cambiare qualcosa nonostante l’ultimo posto ad Ovest e le pochissime ambizioni in questa stagione visto anche l’infortunio di D’Angelo Russell e la squalifica di Malik Beasley. Secondo The Athletic, il ruolo individuato come quello che necessiterebbe di qualche rinforzo sarebbe lo spot di 4: i T’Wolves avrebbero sulla loro lista i nomi di John Collins e Aaron Gordon.

Collins non ha rinnovato con Atlanta e sarà quindi free agent in estate, con i rumors che parlano addirittura di una richiesta di massimo salariale: in questa stagione sta mantenendo 18.0 punti e 7.6 rimbalzi di media. Gordon è al centro di parecchie voci, come da qualche anno a questa parte quando ci si avvicina alla deadline: è sicuramente il giocatore più cedibile di Orlando ma, a differenza di Collins, ha un altro anno di contratto e sarà in scadenza solo nel 2022.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.