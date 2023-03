I motivi della sospensione di Mike James. Giocherà contro la Virtus Bologna?

Sono emerse le motivazioni della sospensione di Mike James, decisa dalla dirigenza del Monaco.

Il playmaker americano avrebbe partecipato a una festa con tasso alcolico troppo elevato dopo la partita di EuroLega dell’8 Marzo con il Panathinaikos, secondo L’Equipe. Insieme a lui anche l’avversario Dwyane Bacon, anch’egli sospeso dal proprio club.

Due giorni dopo James ha saltato la gara esterna di Vitoria e quella di campionato con Roanne (entrambe vinte) ufficialmente a causa di un infortunio. Ieri l’ufficialità della sospensione che però, stando al quotidiano francese, non dovrebbe prolungarsi molto. James potrebbe tornare presto in campo, a patto che mostri alla dirigenza “di aver capito che ci sono limiti da non superare”. Chissà che il club monegasco non decida di reintegrarlo già per il match di domani con la Virtus Bologna.