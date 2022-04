I Nets fanno il vuoto nel primo quarto e superano i Cavs nel Play-in

Un primo quarto da 40-20, è bastato questo ai Brooklyn Nets per avere la meglio sui Cleveland Cavaliers nella gara di apertura del Play-in. Il risultato finale al Barclays Center è stato di 115-108 e ovviamente i Nets sono stati guidati dai due leader: Kevin Durant (25 punti e 11 assist) e Kyrie Irving (34 punti e 12 assist).

I Cavaliers hanno rosicchiato qualche punto in ognuno dei tre quarti successivi, troppo pochi però per mettere la testa avanti nonostante un ottimo Darius Garland (34 punti) alla sua prima gara nella postseason. Con questa vittoria, Brooklyn si è assicurata la settima posizione e affronterà i Boston Celtics al primo turno dei Playoff. Una sfida sicuramente suggestiva, anche per la presenza del grande ex Kyrie Irving. I Cavs invece si giocheranno l’ultimo posto per i Playoff nella seconda gara del Play-in, contro la vincente tra Atlanta e Charlotte.