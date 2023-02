I Nets vogliono allargare la trade per Irving: ipotesi Fred VanVleet da Toronto

I Brooklyn Nets in queste ore stanno lavorando per allargare la trade che ha portato Kyrie Irving ai Dallas Mavericks, non ancora ufficializzata, e coinvolgere una terza squadra. Il tempo non è molto, perché i Mavs vogliono annunciare lo scambio oggi in modo da poter avere Irving a disposizione per la trasferta contro i Clippers. Una delle ipotesi, secondo Marc Stein, sarebbe quella di coinvolgere i Toronto Raptors.

In particolare i Nets avrebbero esplorato la possibilità di girare Spencer Dinwiddie e scelte al Draft ai Raptors in cambio di Fred VanVleet. Brooklyn occupa una delle prime posizioni ad Est e la dirigenza non vuole sprecare questa stagione demolendo la squadra, anche per convincere Kevin Durant a rimanere. VanVleet ha una Player Option che potrebbe renderlo free agent già la prossima estate, ed è uno dei numerosi giocatori di Toronto che potrebbero cambiare maglia prima della trade deadline. I Nets sarebbero interessati anche a Pascal Siakam, eventualmente.

The Nets have also been described to me as a team with Pascal Siakam interest … although the signals entering the final week of trade season have reflected a reluctance from Toronto to this point to make Siakam available. https://t.co/8ugkJVbX7e — Marc Stein (@TheSteinLine) February 6, 2023

In questa stagione VanVleet sta segnando 19.7 punti di media con 6.5 assist.