I New Orleans Pelicans scaricano Brandon Ingram e Zion Williamson

Grande fermento in NBA in vista del prossimo Draft. I New Orleans Pelicans pronti a tutto pur di arrivare a Scoot Henderson.

Il Draft 2023 non sarà solo Victor Wembanyama, promesso sposo dei San Antonio Spurs. C’è infatti grande attesa anche per Scoot Henderson, reduce da una stagione in G-League con gli Ignite, il team creato dalla stessa NBA per offrire un’alternativa al college ai giovani prospetti.

I New Orleans Pelicans sembrano disposti a tutto pur di arrivare a Henderson, protagonista di un ottimo workout nei giorni scorsi con Charlotte. Gli Hornets sembrano sempre più decisi a selezionarlo con la #2, anche se sullo sfondo c’è anche l’alternativa Brandon Miller, in uscita dall’università di Alabama.

I Pelicans avrebbero offerto addirittura Brandon Ingram agli Hornets per avere la seconda scelta assoluta, da spendere per Henderson. Ma c’è di più: anche Zion Williamson sarebbe sul mercato. Secondo Marc Stein, infatti, New Orleans sarebbe stufa dei problemi fisici e del comportamento di Williamson, recentemente al centro di uno scandalo per la relazione con una pornostar. E per cautelarsi, in caso Charlotte decidesse di tenere la sua scelta, i Pelicans hanno contattato anche Portland, titolare della pick n.3. La speranza in questo caso sarebbe la discesa di Henderson alla #3 ma ci si accontenterebbe anche lo stesso Miller.

New Orleans, insomma, sembra intenzionata a tentare la strada di un nuovo rebuilding, chiudendo il ciclo attuale che finora non ha portato soddisfazioni. Un cambiamento radicale, rinunciando a Williamson e/o a Ingram, per i quali potrebbero aprirsi anche ipotesi di trade dopo il Draft, visto che l’intenzione di rifondare appare ormai chiara.