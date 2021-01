I New Orleans Pelicans sono disponibili a cedere Lonzo Ball e JJ Redick

La stagione dei New Orleans Pelicans fin qui non è stata un granché, anzi: sono penultimi ad Ovest con un record di 5-10, non molto per una squadra che veniva considerata in rampa di lancio grazie al talento del duo Zion Williamson-Brandon Ingram.

Per questo motivo alcuni giocatori di NOLA potrebbero diventare appetibili in sede di trade: secondo Shams Charania, la franchigia avrebbe ricevuto diverse telefonate riguardanti Lonzo Ball e JJ Redick e starebbe ascoltando le offerte, disponibile a cedere entrambi. Ball sarà restricted free agent in estate dopo non aver trovato un accordo per il rinnovo nei mesi scosi. Redick, 36 anni, sarà invece free agent senza restrizioni e potrebbe fare molto comodo a qualche contender.

L’eventuale cessione di questi due giocatori probabilmente indebolirebbe i Pelicans nel breve periodo, ma darebbe possibilità di concedere più spazio a due giovani come Nickeil Alexander-Walker e Kira Lewis.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.