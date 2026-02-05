I New York Knicks cedono Yabusele: Europa più lontana?

I New York Knicks hanno deciso di voltare pagina e salutare Guerschon Yabusele. La franchigia newyorkese ha infatti ceduto l’ala francese ai Chicago Bulls in cambio di Dalen Terry, come riportato da Shams Charania di ESPN.

The New York Knicks are trading Guerschon Yabusele to the Chicago Bulls for Dalen Terry, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026

Perché i Knicks hanno ceduto Yabusele

Alla base della decisione dei Knicks c’è soprattutto una valutazione economica. Secondo quanto riferito dall’insider NBA Jake Fischer, New York non aveva alcuna intenzione di assorbire la player option da 5,7 milioni di dollari per la stagione 2026-27 presente nel contratto di Yabusele.

Lo scambio consente quindi ai Knicks di liberarsi di un impegno salariale futuro, ricevendo in cambio il contratto in scadenza di Dalen Terry, soluzione più flessibile in ottica roster e salary cap.

Stagione complicata per Yabusele a New York

L’esperienza di Yabusele con la maglia dei Knicks è stata tutt’altro che positiva. Dopo una stagione difficile, il francese non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo stabile nelle rotazioni di coach Mike Brown, trovando poco spazio e finendo spesso ai margini. I numeri raccontano bene il suo impatto limitato: 2,7 punti e 2,1 rimbalzi in 41 partite disputate.

A ciò si sono aggiunte alcune voci di malcontento e tensioni interne, che hanno ulteriormente complicato il rapporto tra il giocatore e la franchigia.

Nuova opportunità a Chicago

Per Yabusele si apre ora un nuovo capitolo ai Chicago Bulls, dove proverà a rilanciarsi e a ritrovare continuità dopo una stagione da dimenticare. Un contesto diverso potrebbe aiutarlo a esprimere quel potenziale che aveva mostrato in passato.

Non va dimenticato infatti che l’ala francese era arrivata a New York la scorsa estate firmando un contratto biennale da 11,7 milioni di dollari, dopo un eccellente ritorno in NBA nel 2024-25 con i Philadelphia 76ers, stagione che aveva rilanciato le sue quotazioni nella lega.

Chi è Dalen Terry, il ritorno per i Knicks

Dall’altra parte, i Knicks accolgono Dalen Terry, guardia/ala con contratto in scadenza da oltre 5 milioni di dollari. Terry ha trascorso le ultime quattro stagioni ai Bulls, senza mai riuscire a imporsi stabilmente, ma garantendo energia e duttilità difensiva. In questa stagione sta viaggiando a 3,5 punti, 1,9 rimbalzi e 1,3 assist. Numeri modesti, ma il suo contratto rappresenta soprattutto una mossa strategica per New York.

Scambio win-win?

Lo scambio tra Knicks e Bulls sembra rispondere alle esigenze di entrambe le squadre:

New York alleggerisce il monte salari futuro e guadagna flessibilità

Chicago scommette sul rilancio di Yabusele, puntando sul suo talento e sulla voglia di riscatto

Ora la parola passa al campo.