I New York Knicks dicono addio alla leggenda dei loro unici due titoli

I New York Knicks piangono la scomparsa di Willis Reed, deceduto a 80 anni per complicazioni cardiache.

Reed è stato il protagonista indiscusso degli unici due titoli nella storia della franchigia newyorkese, arrivati nel 1970 e nel 1973. In entrambe le occasioni il centro e capitano dei Knicks ha vinto anche il premio di MVP delle Finals. Storica la sua performance in gara 7 del 1970 contro i Lakers, con due canestri segnati su una gamba sola in avvio, quando Reed scese in campo nonostante un infortunio per indicare la via ai compagni.

Nel 1970 ha vinto anche il titolo di MVP della regular season, poi è stato convocato sette volte per l’All Star Game e inserito per cinque anni nel primo quintetto NBA. Fa parte della Hall of Fame di Springfield e ha chiuso la carriera con 19 punti e 13 rimbalzi di media. Ha avuto anche delle esperienze da allenatore, poco fortunate: per circa un anno sulla panchina degli stessi Knicks, per lo stesso periodo (ma un decennio dopo) su quella di Nets.