I New York Knicks SOPRAVVIVONO! Rimontano da -20 e vince gara-3 in casa degli Indiana Pacers

Con i New York Knicks che si trovano in una situazione di potenziale svantaggio di 3-0 nelle finali della Eastern Conference del 2025 contro gli Indiana Pacers, perdere di 20 punti nel primo tempo non è esattamente l’ideale. Ma se c’è qualcosa che i Knicks hanno dimostrato in questa postseason è che non sono mai fuori dai giochi. Grazie a un’esplosione di 20 punti di Karl-Anthony Towns nel quarto quarto, i Knicks hanno ribaltato un deficit di 10 punti all’inizio dell’ultimo periodo e hanno conquistato una necessaria vittoria in gara 3 per 106-100.

Nessuna squadra ha mai rimontato da un 3-0 nella storia dei playoff, quindi era imperativo per i Knicks portare a termine il lavoro nonostante la trasferta. E come hanno dimostrato nel turno precedente contro i Boston Celtics, questi Knicks sono resistenti. Infatti, hanno costruito la rimonta anche con Jalen Brunson, il loro miglior giocatore, che ha avuto problemi di falli per gran parte della serata.

I tifosi dei New York Knicks, sempre espressivi e rumorosi, hanno festeggiato il fatto di essere tornati in corsa contro gli Indiana Pacers, che hanno subito una dose della loro stessa medicina per la rimonta.

Leggi anche: Olimpia EA7 Milano, addio a Nikola Mirotic: a fine stagione firmerà col Monaco un contratto lungo