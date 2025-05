I New York Knicks sorprendono i Boston Celtics in gara-1 con una CLAMOROSA rimonta

I New York Knicks aprono con il botto la semifinale della Eastern Conference, superando i campioni in carica dei Boston Celtics per 108-105 dopo un tempo supplementare. Una vittoria pesantissima, maturata grazie a una rimonta da -20 punti, che ribalta ogni pronostico e riaccende le speranze della franchigia newyorkese nei playoff NBA 2025.

I Knicks vendicano la regular season

La serie sembrava segnata già in partenza: i Celtics avevano dominato tutti e quattro i confronti stagionali contro i Knicks, vincendo tre partite con ampi margini. Ma come spesso accade nei playoff, la post-season racconta tutta un’altra storia. I Knicks hanno dimostrato di avere il cuore, il carattere e la determinazione per competere con le migliori squadre della lega.

Brunson guida la rimonta a Boston

Il protagonista assoluto della serata è stato ancora una volta Jalen Brunson, leader carismatico dei Knicks, che nel post-partita ha sottolineato l’importanza di voltare pagina rispetto al passato:

“Bisogna andare avanti. Mettere il passato da parte e concentrarsi su ciò che possiamo controllare”, ha dichiarato ai microfoni di TNT.

Jalen Brunson tells @ALaForce the belief among this @nyknicks team kept them level-headed in Game 1 😤 pic.twitter.com/QP1PlQAb0F — NBA TV (@NBATV) May 6, 2025

Con questa mentalità, New York ha trovato la forza per reagire a un avvio da incubo, chiudendo i conti ai supplementari contro una Boston che sembrava in controllo fino a metà del terzo quarto.

Una vittoria che cambia l’inerzia della serie

Il successo in Gara 1 al TD Garden è un segnale fortissimo per l’intera lega: i Knicks sono vivi e pronti a dare battaglia. Ribaltare un -20 in casa dei Celtics non è impresa da poco e dà slancio a una squadra che ha già superato una dura serie contro i Detroit Pistons al primo turno. Ora i New York Knicks conducono 1-0 contro i Boston Celtics in una serie che promette spettacolo e tensione fino all’ultimo secondo.