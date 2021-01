I numeri di LeBron James contro Giannis Antetokounmpo sono impressionanti

LeBron James ha dominato ancora una volta l’MVP in carica Giannis Antetokounmpo con i Los Angeles Lakers che hanno fatto visita ai Milwaukee Bucks questa notte. I campioni in carica si sono ripresi da una deludente sconfitta interna contro i Golden State Warriors con una clamorosa vittoria per 113 a 106 sui Bucks che, a loro volta, hanno perso la seconda sconfitta consecutiva. James ha segnato 34 punti, ha preso 6 rimbalzi e smazzato 8 assist per aprire la strada ai Purple & Gold.

La vittoria di James su Giannis non è niente di nuovo, però. Secondo ESPN Stats & Info, il quattro volte campione ha ora un record di 16-5 su Antetokounmpo. Dopo la vittoria di giovedì, la percentuale di vittorie da 76,2% di James gli dà il terzo miglior record di vittorie di un MVP rispetto a un altro.

Correction to an earlier note: LeBron James is 16-5 (.762) in his career vs Giannis Antetokounmpo.



That’s tied for the 2nd-best by one MVP vs another (min. 20 games):



*Kareem Abdul-Jabbar had a .783 win pct vs Hakeem Olajuwon



*Bill Russell had a .762 win pct vs Willis Reed pic.twitter.com/Ng46rTNC8i