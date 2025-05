I numeri totalmente ASSURDI della rimonta degli Indiana Pacers su New York

I Playoffs degli Indiana Pacers hanno dell’incredibile. Una serie di clamorose rimonte sta spingendo la squadra di Indianapolis. Ne fanno le spese anche i New York Knicks, battuti 135-138 in overtime in gara 1 delle Eastern Conference Finals.

Una partita davvero assurda, quella andata in scena al Madison Square Garden. Indiana perdeva 112-121 a 52 secondi dal termine del match ma ha acciuffato l’overtime con un long two allo scadere di Tyrese Haliburton. Un tiro che tra l’altro sembrava inizialmente da tre e in tal caso sarebbe valso la vittoria.

Indiana è la prima squadra a rimontare 9 punti nell’ultimo minuto di una partita di playoff, nei 1434 casi precedenti questo margine aveva sempre garantito la vittoria a chi si trovava in vantaggio. In quel momento, secondo ESPN, i Knicks avevano il 94,1% di probabilità di vincere.

Ma non è tutto. A 2 minuti e 50″ dal termine Indiana si trovava sotto di 14 e finora nella storia dei playoff NBA la cosa era accaduta altre 977 volte. E in ognuna di queste la formazione in vantaggio aveva poi vinto la gara. In questo frangente New York aveva il 98,2% di possibilità di vincere. Sul +8 a 41″ dalla sirena, i padroni di casa avevano solamente lo 0,02% di probabilità di perdere. E alla fine è andata proprio così.

Ricordiamo che questa rimonta segue quelle dal -7 a 46″ dalla fine di gara 2 nella serie precedente con Cleveland e a 34″ dal termine dell’overtime della decisiva gara 5 del primo turno con Milwaukee. E’ stato calcolato che i Pacers avevano una possibilità su 387147. E l’hanno colta. Dal 1997 a oggi le squadre che si sono trovate sotto di 7 o più punti nell’ultimo minuto di un match di post-season hanno collezionato 4 vittorie e 1640 sconfitte: tre di questi successi li ha colti Indiana in questa edizione dei Playoffs.

Fonte: Cronache di Basket