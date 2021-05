I palazzetti non riaprono ma per la Serie A c’è la deroga

Novità per il basket italiano dal nuovo decreto legge anti-Covid in discussione in questo ore in Consiglio dei Ministri.

La riapertura dei palasport è fissata per il 1° Luglio ma è in arrivo una deroga per semifinali e finali di Serie A. Potranno esserci fino a 500 spettatori per le ultime tre serie di post season che assegneranno lo scudetto. Già sicure del posto Milano e Brindisi.

Niente da fare, almeno per il momento, per tutte le altre categorie: A2, B, giovanili e campionati regionali che sono partiti si concluderanno la stagione senza pubblico sugli spalti.

Per quanto riguarda gli altri sport riapertura dal 24 Maggio per le palestre al chiuso, con distanziamento e la possibilità di utilizzare gli spogliatoi ma non le docce. Le piscine al chiuso, invece, riapriranno dal 1° Luglio.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.