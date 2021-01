I Pelicans hanno in mente 3 squadre in particolare come partner in una trade per JJ Redick

JJ Redick presto potrebbe non essere più un giocatore dei New Orleans Pelicans: il veterano, 36 anni, farebbe comodo a diverse contender in vista dei Playoff e NOLA è disposta a cederlo visto anche il suo contratto in scadenza la prossima estate. Secondo The Athletic, i Pelicans si starebbero concentrando su 3 trade partner in particolare, tutti della Northeast Division.

Brooklyn Nets, Boston Celtics e Philadelphia 76ers sono le 3 possibili pretendenti a Redick, che in questa stagione sta mantenendo 7.9 punti di media, dato più basso dalla sua terza stagione in NBA, con il 30% da tre punti, mai così male in carriera. Nelle ultime due partite il giocatore non è stato nemmeno schierato da coach Stan Van Gundy per scelta tecnica, anche se una trade non sarebbe imminente al momento, secondo Shams Charania. La trade deadline quest’anno è fissata per il 25 marzo.

